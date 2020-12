Vereador Adilson Sabatke consegue ambulância para saúde

O vereador Adilson Sabatke (Democratas) encerra o mandato com a entrega de uma ambulância para Secretaria Municipal de Mafra. O veículo da saúde é fruto do trabalho do legislador mafrense com o deputado estadual João Amin, o qual destinou uma emenda parlamentar de R$ 190 mil por solicitação de Sabatke para Mafra.

Segundo o vereador Adilson Sabatke, o pedido foi feito ainda em 2019. Como saúde foi uma das prioridades, o vereador solicitou a emenda para esta pasta. Na época, a Secretaria Municipal de Mafra optou pela compra da ambulância. Para o vereador, assim é possível oferecer condições ainda mais dignas para o tratamento de saúde da população mafrense.

De acordo com os funcionários do setor, a ambulância já está em uso e já realizou sua primeira viagem. O vereador Adilson Sabatke destacou que cada um fazendo a sua parte são possíveis grandes ações em prol de Mafra.

