Motorista embriagado se recusou a fazer o teste e foi preso em flagrante

Na noite desta sexta-feira (14/02), por volta das 23h50min a23h50, a Polícia Militar de Mafra efetuava uma Operação Comando de Trânsito (Blitz), na Rua Vitorino Bacelar, Centro, quando abordou um veículo GM/Vectra.

O motorista do veículo de 33 anos de idade apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tendo se recusado a fazer o teste de bafômetro.

No interior do veículo, foi localizado um litro de bebida destilada, pela metade e um pacote de gelo.

Diante dos fatos o motorista foi preso em flagrante por dirigir veículo sob efeito de álcool, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).