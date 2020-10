Prédio do “Seminário” já está recebendo nova pintura

O prédio do antigo Seminário, onde atualmente é a prefeitura de Rio Negro-PR, já está recebendo uma nova pintura. A fotomontagem abaixo mostra o antes e depois.

A nova cor destacará detalhes do prédio, como as janelas que são características e valorizam a época da construção (1918).

Para a definição da cor foi realizado um estudo sobre as cores que podem ser usadas em prédios históricos. Após o levantamento, foi realizada uma votação com todos os visitantes, funcionários e turistas. A cor mais votada foi um tom um pouco mais escuro do que a atual coloração. Depois da votação foi passada para avaliação do Conselho de Políticas Culturais antes de contratar a empresa – que é de Brasília – vencedora na licitação.

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (popular “Seminário”), em Rio Negro, reabriu no último dia 3 após ficar meses fechado para visitação por causa da pandemia do Covid-19.

Confira as regras para a visitação:

O número máximo de visitantes será restrito a 500 pessoas. Todos os visitantes deverão usar máscaras. Haverá medição de temperatura na entrada do parque.

Horário de funcionamento:

De terça-feira a sexta-feira o Parque é aberto das 8h às 17h; nos sábados, domingos e feriados aberto das 9h às 17h. Na segunda-feira o parque não é aberto ao público, exceto quando o dia for feriado.

